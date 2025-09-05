Caso Ultrafarma: Justiça vê 'risco de destruição de provas' e mantém lobista preso

A Polícia Federal foi até a casa do lobista Celso Éder Gonzaga de Araújo em Campo Grande para fazer buscas e apreendeu mais de R$ 1,2 milhão em dinheiro vivo, além de dólares, euros, criptomoedas e dois pacotes de esmeraldas, o que o levou à prisão por suspeita de lavagem de dinheiro.

A defesa pediu a revogação da prisão preventiva alegando que ele não tem antecedentes criminais, está passando por problemas de saúde e não oferece risco às investigações.

A advogada Suzana Camargo argumenta que a Operação Ícaro resultou na coleta de todas as provas necessárias, no sequestro de bens, na paralisação das atividades empresariais de Celso Éder e na apreensão de documentos, celulares e computadores, "eliminando qualquer risco à instrução processual ou à ordem pública". Suzana ponderou também que outros investigados estão em liberdade, o que segundo ela configuraria "tratamento desigual injustificado".

O Ministério Público se manifestou contra a revogação da prisão. Celso foi denunciado na semana passada por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, auditores fiscais ofereciam uma espécie de assessoria clandestina a empresas que buscavam a restituição do ICMS. Essas empresas tinham tratamento privilegiado do início ao fim do processo, aponta o inquérito. Recebiam orientações detalhadas sobre a documentação necessária e auxílio para protocolar os pedidos na Secretaria da Fazenda. Em uma segunda etapa, os fiscais agiam para acelerar os requerimentos, passados na frente da fila, e para liberar os pedidos de restituição.

A Justiça de São Paulo concluiu que, em uma análise preliminar, há provas suficientes do envolvimento do operador do esquema de corrupção na Fazenda de São Paulo e que, se for colocado em liberdade, ele poderia ocultar provas, combinar versões com outros investigados e até tentar uma fuga.

"A continuidade da custódia cautelar, no momento presente, não se ampara apenas na gravidade em tese do crime imputado, mas, sobretudo, na comprovação de que a soltura do investigado traduz risco efetivo e iminente aos bens jurídicos tutelados pelo ordenamento. Nessa perspectiva, a decretação da prisão preventiva e sua manutenção mostra-se idônea, necessária e proporcional às particularidades do caso concreto", diz o despacho.