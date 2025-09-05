CPMI do INSS: Contag arrecadou R$ 3,4 bilhões e seguiu faturando mesmo após alerta da CGU

O porcentual é baseado nas respostas a 1.347 entrevistas feitas pela auditora da CGU. Desse total, 1.312 disseram que não autorizaram o desconto associativo.

Apesar de a Contag ter mais de 1 milhão de associados, a amostra da CGU foi de apenas seis afiliados à entidade. Destes, cinco falaram que não deram aval a descontos.

A entidade existe há décadas e é historicamente ligada ao Partido dos Trabalhadores.

"É relevante destacar que alertas apresentados pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, em especial aqueles que relatam a existência de diversas ações judiciais para reparação de danos materiais por parte da União, não parecem ter sido considerados", diz o relatório. A CGU aponta que, apesar dos alertas, o acordo de cooperação foi renovado pelo INSS.

"A renovação de ACT da CONTAG, em 27.08.2024, cujo parecer dos procuradores federais que opinam pela não formalização do referido pacto é reformado por despacho do Procurador-Geral do INSS, que entende ser razoável a assinatura por se tratar de entidade que possui ACT há praticamente trinta anos", diz o relatório.

O procurador-geral do INSS era Virgílio de Oliveira Filho, um dos afastados pela decisão judicial que deflagrou a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, em abril. A investigação apontou que ele recebeu valores de empresas ligadas a associações de aposentados suspeitas de participação no esquema de fraudes.