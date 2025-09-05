Desembargador acusado de venda de sentenças ganha mais de R$ 120 mil por mês mesmo afastado

O desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), recebeu R$ 2 milhões em salários desde que foi afastado do cargo, em junho de 2024, por suspeita de vender decisões judiciais.

O advogado Átila Machado, que representa Ivo, disse que em quase 40 anos de carreira o magistrado "nunca tirou férias". "Esses valores são referentes aos subsídios e às verbas indenizatórias devidas" (leia ao final do texto a íntegra da nota de Átila Machado).

O magistrado perdeu o acesso a seu gabinete na 1.ª Câmara Criminal do TJ, da qual era presidente, quando a Operação Churrascada foi deflagrada. Ele foi denunciado em junho passado pela Procuradoria Geral da República (PGR) por advocacia administrativa, associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa nega que ele tenha envolvimento nos crimes e alega que pessoas próximas negociaram decisões sem o seu conhecimento.