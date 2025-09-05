Eclipse lunar total mais longo do ano ocorre neste fim de semana; saiba como ver

Ainda segundo o Time and Date, este será o eclipse lunar total mais longo desde 2022 e a sua fase total (quando a Lua é totalmente ocultada pela sombra da Terra) terá duração de 1 hora e 22 minutos, sendo visível por 6,2 bilhões de pessoas, o que corresponde a 76% da população mundial.

O próximo eclipse solar ocorrerá em 21 de setembro. Já o eclipse lunar total seguinte ocorrerá em 2 e 3 de março de 2026.

Lua de Sangue

A inspiração para o nome "Lua de Sangue" deriva da tonalidade avermelhada que o satélite da Terra adquire durante um eclipse lunar total. Mas vale o alerta: o apelido para o fenômeno não é científico.

No entanto, existe uma explicação técnica para a coloração vermelha, que é um fenômeno astronômico natural e previsível. O efeito é resultado da refração da luz solar na atmosfera terrestre, que filtra os comprimentos de onda azuis e verdes, deixando passar apenas os tons vermelhos e alaranjados, que remetem ao sangue.

"O eclipse lunar acontece quando a Lua passa pela sombra da Terra. A Lua é um astro que reflete a luz Solar e a Terra possui atmosfera. É justamente a atmosfera da Terra que causa esse fenômeno, no eclipse. Apesar de a Lua estar na sombra da Terra, a luz solar que é espalhada pela atmosfera pode atingir a Lua. Dependendo da trajetória da Lua ao passar pelo cone de sombra da Terra, ela pode receber uma luz mais ou menos alaranjada. Poeira e nuvens na atmosfera também podem contribuir para o avermelhamento da luz", explica a astrônoma e bolsista do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), Cristiane Costa.