Flávio Bolsonaro chama apoiadores para 7 de Setembro e critica governo

Flávio Bolsonaro também aproveitou o momento para defender a anistia e a possibilidade de o ex-presidente disputar as eleições de 2026.

"Por isso, eu te peço, vem com a gente mais uma vez, para mostrar que nós, povo de bem deste País, votamos para absolver Bolsonaro e exigimos poder votar nele novamente para presidente em 2026", disse.

O senador também alfinetou o governo federal, afirmando que "a política enxerga que os dias de Lula estão chegando ao fim". Na descrição da postagem, o parlamentar escreveu que "esse 7 de setembro não será só o Dia da Independência, será também o Dia de Resgate do Brasil. Vamos para as ruas para mostrar para Brasília, mostrar para a política, qual é o verdadeiro desejo do povo brasileiro", escreveu Flávio.

A publicação de Flávio ocorreu um dia após a campanha do governo brasileiro, que também usou as redes sociais para incentivar a população a ir às ruas. "Não tem jogo, mas é hora de ir às ruas. Todo dia é dia de Brasilzão e defender a nossa soberania", convida a campanha oficial do governo.

Com um tom bem-humorado, a postagem convoca os brasileiros a prestigiar os desfiles do dia 7 de setembro. O slogan da ação, "Vai de coração, vai de Brasil", reforça o convite.

Na legenda, o governo federal incentiva os apoiadores a vestirem as cores nacionais. "Está na hora de tirar a camisa verde-amarela do armário e mostrar para todo mundo seu orgulho de ser brasileiro".