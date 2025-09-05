Gleisi diz que Tarcísio 'não tem condições' de ser presidente

Gleisi, porém, destacou que acredita que o texto não deve ser votado. Ela disse que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) a comunicou afirmando que ainda não foi definido a inclusão da proposta na pauta da Câmara. Pelo Senado, ela diz que o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) já deu declarações sinalizando que não votará a anistia.

"O presidente Hugo me disse que tem nada definido por enquanto, e eu já vi as declarações do presidente Alcolumbre dizendo que não pautará uma matéria dessas no Senado", declarou Gleisi.

Seguindo o mote do governo em creditar a articulação da anistia ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Gleisi disse que ele está "capitaneando a extrema direita" ao pressionar o Congresso.

"Acho o papel dele (Tarcísio) lamentável, o governador de São Paulo se prestar a esse serviço. Um homem que veste o boné do Trump, um homem que defende o tarifaço e que nós devemos dar um presente para o presidente dos Estados Unidos e vem para cima do Congresso articular anistia, porque tem interesse no apoio e votos do Bolsonaro. Realmente, é uma pessoa muito fraca, não vejo com condições de ser presidente do País", afirmou Gleisi para a Globo News.

Nesta quinta-feira, nas redes sociais, o governador firmou que anistia e perdão são "melhores remédios para pacificar o País". Governador esteve em Brasília na última seman para articular a provação de um projeto que beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro e participará de ato pela anistia no próximo domingo, 7, na Avenida Paulista.

Ministra diz que Lira integra a base do governo