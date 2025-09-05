José Dirceu diz que Tarcísio 'é uma ficção' e 'não tem força nenhuma' sem Bolsonaro

O ex-ministro José Dirceu (PT) afirmou nesta quinta-feira, 4, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não tem força política própria e depende do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Ele é governador de São Paulo. O povo paulista o elegeu. Eu o respeito por isso. Mas ele não existe. Quem é o Tarcísio? Ele foi colocado para ser o candidato e o eleitorado conservador votou nele", disse Dirceu, em entrevista ao UOL.

Dirceu disse não enxergar em Tarcísio uma liderança que possa conduzir o bolsonarismo, que, avalia, vai sobreviver com ou sem Bolsonaro. O ex-presidente é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. "O conservadorismo no Brasil é muito forte. São Paulo teve ademarismo, janismo, malufismo, todos conservadores", afirmou.

Para o ex-ministro, ainda que uma eventual candidatura de Tarcísio à Presidência em 2026 tenha apoio da direita e do mercado, não é capaz de ocupar o espaço político deixado com inelegibilidade de Bolsonaro. O ex-presidente está inelegível até 2030, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).