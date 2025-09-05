Lula almoça com Múcio, comandantes e ex-chefes das Forças Armadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai almoçar nesta sexta-feira, 5, com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes das Forças Armadas Marcelo Damasceno, da Aeronáutica, Marcos Sampaio Olsen, da Marinha, e Tomás Paiva, do Exército. O encontro será às 13h no Palácio da Alvorada.

Além de Múcio e dos comandantes, o almoço também contará com ex-chefes das Forças Armadas. A Secretaria de Comunicação Social (Secom) não divulgou o nome desses militares.

O encontro, uma oportunidade de rever antigos comandantes e aumentar aproximação com os atuais, ocorre dias antes do 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. Lula vai participar do desfile militar que celebra a data na Esplanada dos Ministérios.