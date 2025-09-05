Mais de 30 alunos passam mal após dedetização em escola de Osasco, na Grande SP

Ao menos 33 alunos da EMEIEF João Euclydes Pereira, na Vila Serventina, em Osasco, na Grande São Paulo, passaram mal na terça-feira da semana passada, dia 26 de agosto, um dia após a unidade de ensino passar por uma ação de dedetização. Também há relatos de que a água na unidade escolar esteja contaminada.

Conforme a Prefeitura de Osasco, as crianças apresentaram sintomas como ardência nos olhos, garganta e nariz, sendo atendidos pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na própria unidade escolar.

Na noite de segunda-feira, 25, a escola havia passado por um processo de nebulização realizado pela equipe de Zoonoses. "De acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, após nebulização, o espaço está liberado para uso após 20 minutos, já que o produto utilizado é à base de água", afirma a gestão municipal.