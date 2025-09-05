Porsche e celulares do influenciador Gato Preto são apreendidos pela polícia em SP

No carro estava também a influenciadora Bia Miranda, namorada de Sant'Anna. Ela teve ferimentos leves. O veículo de luxo colidiu contra um automóvel Hyundai HB-20 e causou ferimentos graves no filho do condutor desse veículo, que estava no banco do passageiro. Ele teve fratura na mandíbula e precisou de hospitalização.

Após a colisão, o influenciador deixou o local sem esperar a chegada da polícia. Ele foi detido horas depois em uma casa, no bairro do Tremembé, zona norte da cidade. Câmeras corporais da Polícia Militar registraram o momento em que Gato Preto recebeu os policiais - ele estava nu e acompanhado de duas mulheres também nuas.

O influenciador alegou ter deixado o local do acidente porque estava sendo filmado pelas pessoas.

Gato Preto ficou em evidência nas redes sociais ostentando bens de luxo e publicando dicas de relacionamento. Ele já havia sido denunciado anteriormente por violência doméstica.

Recentemente, a Justiça de São Paulo o tornou réu por violência doméstica contra a ex-namorada, Bia Miranda - eles teriam se separado após o acidente.

Gato Preto e Bia Miranda foram alvo de uma operação contra um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online, como o popular "Jogo do Tigrinho". A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Bia Miranda.