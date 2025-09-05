Vice-diretor de escola é afastado e investigado por estupro de vulnerável

A Prefeitura de Barretos, no interior paulista, afastou um vice-diretor de escola da rede municipal de ensino depois que uma mãe de aluno denunciou à polícia que seu filho, que tem menos de 14 anos, foi estuprado. O funcionário afastado é investigado pelo suposto crime.

A identidade do vice-diretor não foi revelada, o que impossibilitou a reportagem de localizar a sua defesa.

Em nota divulgada ontem, a prefeitura informou que "diante da gravidade da situação, o servidor foi imediatamente afastado de suas funções e será instaurado um Processo Administrativo Disciplinar para apuração rigorosa dos fatos, considerando os desdobramentos do inquérito policial em andamento".