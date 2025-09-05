Procuradoria denuncia juiz e ex-assessor de Moraes por desvios de heranças 'esquecidas'

A defesa de Tagliaferro disse que a denúncia é "deplorável" e "tentativa de asfixiar quem tem muito a dizer e esclarecer".

A denúncia com 162 páginas é datada de 8 de agosto. O documento tornou-se público na quarta-feira, 3. Sobre o papel do magistrado no golpe, a Procuradoria destaca. "Figura central e imprescindível ao esquema, pois era o magistrado que conduziria os processos fraudulentos emitindo os provimentos jurisdicionais que implicariam nas medidas constritivas dos valores (de heranças), na transferência do dinheiro para as contas judiciais e, finalmente, no levantamento do dinheiro para os denunciados", afirma o procurador-geral do Ministério Público estadual, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.

O Estadão busca contato com a defesa de Peter.

A denúncia da Procuradoria, também subscrita pelo subprocurador-geral Sérgio Turra Sobrane, pede a decretação da perda definitiva do cargo de Peter Eckschmiedt, o que levaria à cassação de sua aposentadoria. Em maio passado, ele foi aposentado compulsoriamente - afastado da carreira, mas com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço - por decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

Em agosto do ano passado, Peter foi alvo de buscas em sua residência na cidade de Jundiaí, no interior do Estado. Promotores e oficiais da Polícia Militar flagraram o magistrado com R$ 1,7 milhão em dinheiro vivo no sótão da casa.

'Projeto delituoso'