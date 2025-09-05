Professor universitário morre após ser baleado em rua do Ipiranga, na zona sul de São Paulo

O professor estava ferido e foi levado para o Hospital São Camilo, onde se constatou que ele tinha sido baleado. A vítima não resistiu aos ferimentos. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados.

Em nota, a universidade de São Caetano lamentou a morte do docente que lecionava nas escolas Politécnica e de Tecnologias da Universidade.

Segundo a Fatec São Caetano do Sul, ele era coordenador do curso de Segurança da Informação na unidade e foi vítima de assalto quando retornava de mais um dia de trabalho. A SSP não confirmou o latrocínio.

O Centro Paula Souza (CPS), ao qual a Fatec é vinculada, também emitiu nota sobre o falecimento. Ele atuava havia 12 anos na Faculdade de Tecnologia de São Caetano do Sul.

"A instituição se solidariza com a família, amigos e estudantes do educador, reconhecido por sua trajetória de dedicação e compromisso com o ensino e o desenvolvimento de seus alunos."

A morte do docente repercutiu em redes sociais. "Professor maravilhoso, amigo para todas as horas. Não é possível que tenha partido de uma forma tão violenta, tão absurda", postou Magda Miyashiro em sua página no Facebook.