Temperatura deve cair em São Paulo no fim de semana

- Trechos do Rio de Janeiro

Cidade de São Paulo

Uma frente fria se propaga muito fraca pelo litoral paulista, causando mais nebulosidade e rajadas moderadas de vento do que chuva, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta sexta-feira, 5, o dia segue ensolarado e com temperaturas em rápida elevação. No fim do dia, porém, a aproximação dessa frente fria no oceano já causa aumento de nebulosidade, chuviscos e rajadas moderadas de vento de até 40 quilômetros por hora, conforme alerta o CGE.

No sábado, 6, a frente fria se propaga fraca pelo litoral paulista, mas os ventos úmidos que sopram moderados do oceano, com até 40 quilômetros por hora, ainda devem causar muita nebulosidade e chuviscos isolados, principalmente durante a madrugada.

Previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo, segundo o Meteoblue: