Túnel da Sena Madureira: audiência pública tem confusão e bate-boca

Sobre a atuação da GCM, a administração declarou que os agentes agiram de forma preventiva e "sem uso da força".

Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas protestando e erguendo cartazes contra o túnel, que prevê a remoção de famílias que vivem em comunidades do entorno. O complexo viário foi projetado para ligar a Rua Sena Madureira à Avenida Ricardo Jafet.

As gravações também registram a intervenção da GCM, que chegou a formar um cordão de isolamento em frente à mesa dos debatedores. Em meio ao bate-boca, os guardas contiveram o vereador Toninho Vespoli (PSOL). Nas redes sociais, ele acusou a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) de não saber organizar uma audiência e disse ter sido tratado de forma desrespeitosa.

O vereador Nabil Bonduki (PT), que também esteve no local, afirmou em postagem que "representantes da comunidade Sousa Ramos e muitos moradores da Vila Mariana estavam sendo impedidos de entrar". "Com presença ostensiva, a Guarda Civil Metropolitana se posicionou de forma a bloquear qualquer contato entre a população e os representantes do governo", acrescentou.

O parlamentar alegou ainda que parte dos presentes compareceu apenas para apoiar o projeto da Prefeitura e defendeu a realização de um novo debate em local mais apropriado.

"O projeto do túnel não resolve os problemas de trânsito e ainda causa enorme impacto ambiental, exigindo o desmatamento de centenas de árvores e a remoção da comunidade. É urgente mais debate público e técnico, em local maior e com regras claras, para que todos possam se manifestar de forma organizada e civilizada", declarou.