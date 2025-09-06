Esquerda prepara atos em cerca de 40 cidades em meio a mobilizações de bolsonaristas

Há expectativa de que autoridades do governo, como o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, compareçam à manifestação em São Paulo. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, não há previsão de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participe de alguma mobilização.

A manifestação adotará o lema "7 de Setembro do Povo - quem manda no Brasil é o povo brasileiro". Em sua convocação, a CUT afirma que o ato "vai expressar a resistência popular frente às tentativas da extrema direita de sequestrar a data com suas pautas fascistas e as recentes medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump".

Em agosto, Trump impôs tarifas de até 50% sobre exportações brasileiras com o argumento de que há uma perseguição da Justiça contra o ex-presidente e seu aliado, Jair Bolsonaro.

Os bolsonaristas também irão às ruas neste domingo. Os apoiadores de Bolsonaro concentrarão as manifestações de 7 de setembro no lema "Reaja Brasil: o medo acabou", em defesa de anistia aos acusados de envolvimento com a trama golpista, incluindo o ex-presidente.

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na terça-feira, 2, o julgamento da trama golpista que inclui Bolsonaro e outros sete réus. No início do julgamento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação de todos os réus pelos cinco crimes listados na denúncia: organização criminosa armada, golpe de estado, tentativa de abolição violenta do estado democrático, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. As penas em caso de condenação podem chegar a 43 anos de prisão.

A mobilização bolsonarista será descentralizada nas capitais pela manhã e concentrada, à tarde, em um ato na Avenida Paulista, em São Paulo.