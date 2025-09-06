Lula diz que só não será candidato em 2026 se houver problema de saúde

Na entrevista, o petista não fez menção a possíveis adversários, mas ressaltou que "a extrema direita não vai voltar a governar este país".

Apesar de considerar sua candidatura à reeleição, Lula não confirmou que é candidato. Segundo ele, isso só vai ser definido no ano que vem e depende de sua saúde. "Se eu estiver com o estado que eu estou hoje, com a saúde que eu estou hoje, posso te dizer que eu não tenho duvidas que eu serei candidato a presidência da República", afirmou.

O presidente também se comparou a Getúlio Vargas, que governou o país de 1930 a 1945, falou em mudanças na CLT e se posicionou com relação à tensão entre EUA e Venezuela e a questão Israel e Palestina. Ele também disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro "não é uma figura normal" e defendeu a regulação das redes sociais. Sobre as tarifas dos EUA, o petista declarou que tem encontrado resistência no diálogo com o governo de Donald Trump. Leia abaixo outros trechos da entrevista.

CLT e comparação a Getúlio Vargas

Em uma de suas respostas, Lula relembrou o presidente Getúlio Vargas para afirmar que os dois foram os únicos chefes de Estado brasileiros desde à proclamação da República (1889) a criar políticas de inclusão social. Lula citou a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943 como marco do governo Getúlio e, ao ser questionado sobre a atualidade do regime hoje, disse que ele precisa ser reformado.

"O que você precisa não é acabar com a CLT, é reestruturá-la para adequá-la aos tempos de hoje. Tudo na vida muda e você tem que ir atualizando, mas acabar com a CLT é você acabar com aquilo que de maior segurança o trabalhador brasileiro já tem", afirmou. "Se os empresários quiserem ir acabando com a CLT, vão ter que ficar muito amadurecidos e fazer uma coisa chamada contratação coletiva de trabalho, que muito empresário não quer fazer."