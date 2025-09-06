Ministro do partido de Tarcísio critica PL da Anistia e reforça apoio a Lula em 2026

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), integrante do mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, demonstrou desaprovação ao projeto de anistia em discussão no Congresso e reforçou seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Presente no leilão do túnel Santos-Guarujá, realizado na sede da B3, em São Paulo, o ministro reforçou que este é o momento em que deve-se discutir as penas, e não uma possível anistia.

"O que temos é que discutir com seriedade a tipificação das penas. Não dá para um cidadão que foi levado ao erro em algum momento, por um processo de invasão, pegar pena de 10, 12 anos. O Congresso tem pautas muito mais importantes para este final de ano", afirmou.