Ato bolsonarista em Brasília tem defesa de 'anistia total' e críticas ao STF e ao governo

Políticos e outras lideranças bolsonaristas atacaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e defenderam anistia total aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, durante manifestação em Brasília, neste domingo, 7.

A manifestação ocorreu na área central da capital federal, próximo à Torre de TV, a aproximadamente quatro quilômetros do desfile cívico onde estava Lula e integrantes do governo.

Durante a manifestação dos bolsonaristas, políticos se revezaram com críticas ao governo e prometeram defender a aprovação de uma anistia no Congresso Nacional e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.