Bolsonaristas levam à Paulista bandeira gigante dos EUA e cartazes em inglês agradecendo Trump

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estenderam uma bandeira dos Estados Unidos durante a manifestação em defesa da anistia neste domingo, 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. O ato contou com o apoio do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), que tem atuado nos EUA em busca de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Imagens de drone hoje, dia da independência do Brasil, em mais um protesto pró liberdade e contra Alexandre de Moraes. Grande bandeira dos EUA pode ser vista em agradecimento ao Presidente", escreveu Eduardo em seu perfil no X (antigo Twitter). A cena foi criticada por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que compararam o gesto à bandeira brasileira estendida em Brasília, durante o desfile cívico-militar do 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios.

"Os que se dizem 'patriotas' carregam bandeiras dos EUA e de Israel em suas manifestações. Mas patriota de verdade é quem ergue a bandeira do Brasil, quem defende nossa soberania, nossa democracia e o direito do nosso povo decidir o próprio futuro', afirmou o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE). Ele publicou uma montagem com fotos do desfile em Brasília e do ato na Avenida Paulista e destacou: "Olhem quanta diferença! Eles mudaram de lado! São americanos e traidores da pátria. Nós somos o Brasil soberano".