Com cargos ameaçados por decisão dos partidos, Fufuca e Sabino participam do 7/9 com Lula

Os ministros do Turismo, Celso Sabino, e do Esporte, André Fufuca, participam do desfile do 7 de setembro neste domingo, mesmo com os cargos ameaçados por decisões de seus próprios partidos.

O PP, legenda à qual é filiado Fufuca, e o União Brasil, partido de Sabino, decidiram na última semana pelo desembarque do governo. No comunicado divulgado, as cúpulas dos dois partidos determinaram que os seus filiados entreguem os cargos na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

PP e União são responsáveis por indicações também em estatais e em outros ministérios. Os indicados, porém, não são filiados às legendas, o que abre uma brecha para que mantenham os cargos. Estão nessa posição, por exemplos, indicados na Caixa Econômica Federal (pelo PP) e nos ministérios das Comunicações e da Integração e Desenvolvimento Regional.