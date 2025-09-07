Deputada reproduz áudio de Michelle em ato: 'julgamento de Bolsonaro é grande peça teatral'

A deputada federal Chris Tonietto (PL-RJ) exibiu neste domingo, 7, em ato bolsonarista, um áudio atribuído à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro que classifica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma "grande peça teatral, com enredo de perseguição e ilegalidades".

A gravação foi reproduzida durante a manifestação de bolsonaristas em Copacabana, na capital carioca, com a presença do senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do ex-chefe do Executivo. Ela destaca que as condutas e ações dos bolsonaristas não são "contra a soberania". "É para salvar o país da ditadura".

O áudio compara o julgamento de Bolsonaro ao "julgamento de Moscou, onde opositores eram torturados para confessarem e desde o início estavam condenados". Também é dito que "juízes injustos serão derrotados" e que a prisão domiciliar de Bolsonaro se deu por "pura vingança".