Entre Choro, louvores e orações, ato pela anistia na Paulista toma 4 quarteirões

Com aproximadamente quatro quarteirões tomados por manifestantes na Avenida Paulista, o ato pela anistia neste 7 de setembro contou com louvores, choros, orações e pedidos de impeachment e de liberdade para Jair Bolsonaro, réu no processo da trama golpista que corre no Supremo Tribunal Federal (STF).

O evento, organizado pelo pastor Silas Malafaia, teve a presença de presidenciáveis, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema; do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro; e de políticos da oposição.

Durante o ato, que durou cerca de 2h30, os discursos seguiram na mesma direção: anistia total e irrestrita aos réus do processo, sobretudo a Bolsonaro, considerado por seus apoiadores o único candidato da direita à Presidência da República no pleito de 2026. Até mesmo Tarcísio, que nos bastidores vislumbrava esse posto, incluiu Bolsonaro na corrida presidencial.