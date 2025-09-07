'Lua de sangue': veja fotos do eclipse total deste domingo, 7

Moradores de diversos países puderam admirar um eclipse lunar total neste domingo, 7. O fenômeno conferiu ao satélite natural da Terra uma coloração alaranjada, a chamada "Lua de sangue", e foi visível em locais como Itália e Austrália. Segundo o Time and Date, foi o eclipse lunar total mais longo desde 2022. Ele começou por volta de 12h30, no horário de Brasília; o ápice foi registrado pouco depois das 15h e o término ocorreu por volta das 18h.

No Brasil, não foi possível observar essa passagem da Lua pela sombra da Terra porque o satélite estava abaixo da linha do horizonte, mas imagens captadas ao redor do mundo dão a dimensão do fenômeno.

Lua de sangue