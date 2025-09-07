Lula encerra desfile da Independência marcado por coro de 'sem anistia' com Motta na tribuna

O desfile da celebração do 203º aniversário da Independência do Brasil foi encerrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às 11h15. A celebração foi marcada pelos coro de "sem anistia" pelo público presente na Esplanada, diante do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) - Motta é pressionado pela oposição para pautar projeto de lei, ou pelo menos, a urgência da proposta, que prevê perdão dos crimes de envolvidos em atos antidemocráticos. Um dos textos pretendido pela oposição garante perdão desde 2019, além de anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o tornar elegível para as eleições do ano que vem.

Outro ponto de destaque do evento foram as ausências. Não participaram do desfile ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O desfile foi dividido em três temas: Brasil dos Brasileiros, destacando a soberania nacional; Brasil do Futuro, com foco em obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento; e COP30, a conferência do Clima da ONU que será realizada em Belém (PA) em novembro.