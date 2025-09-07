Assine UOL
Cotidiano

Lula encerra desfile da Independência marcado por coro de 'sem anistia' com Motta na tribuna

Brasília

O desfile da celebração do 203º aniversário da Independência do Brasil foi encerrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às 11h15. A celebração foi marcada pelos coro de "sem anistia" pelo público presente na Esplanada, diante do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) - Motta é pressionado pela oposição para pautar projeto de lei, ou pelo menos, a urgência da proposta, que prevê perdão dos crimes de envolvidos em atos antidemocráticos. Um dos textos pretendido pela oposição garante perdão desde 2019, além de anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o tornar elegível para as eleições do ano que vem.

Outro ponto de destaque do evento foram as ausências. Não participaram do desfile ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O desfile foi dividido em três temas: Brasil dos Brasileiros, destacando a soberania nacional; Brasil do Futuro, com foco em obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento; e COP30, a conferência do Clima da ONU que será realizada em Belém (PA) em novembro.

Nas arquibancadas montadas na Esplanada, o público recebeu dos organizadores do desfile um boné escrito "Brasil Soberano". Pessoas com camisas da seleção brasileira, item que, nos últimos anos, se tornou símbolo dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também estiveram em peso na plateia.

Entre os presentes, estavam ministros do governo Lula, inclusive Celso Sabino (Turismo) e André Fufuca (Esportes). Ambos sofrem pressão da Federação União Progressista - que reúne o União Brasil e o PP - para deixarem os cargos. Outros auxiliares que estiveram no desfile foram:

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do MDIC;

Ricardo Lewandowski, da Justiça;

Renan Filho, dos Transportes;

Mauro Vieira, das Relações Exteriores;

Continua após a publicidade

Marina Silva, do Meio Ambiente;

Anielle Franco, da Igualdade Racial;

Rui Costa, da Casa Civil;

Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União;

Simone Tebet, do Planejamento;

Esther Dweck, da Gestão;

Continua após a publicidade

Márcio Macedo, da Secretaria Geral;

Camilo Santana, da Educação;

Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social;

Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos;

André de Paula, da Pesca;

Vinicius Carvalho, da Controladoria-Geral da União

Continua após a publicidade

Jader Filho, das Cidades

Márcio França, do Microempreendedorismo

Marcos Amaro, do GSI

Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas

Waldez Góes, da Integração Regional

Wellington Dias, do Desenvolvimento Social

Continua após a publicidade

Wolney Queiroz, da Previdência Social

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.