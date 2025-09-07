Malafaia diz que Moraes promove perseguição religiosa contra ele

Em discurso na Avenida Paulista em um ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo, 7, o pastor Silas Malafaia criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por tê-lo incluído como investigado em um inquérito sobre obstrução do andamento da ação penal da trama golpista e disse ser alvo de "perseguição religiosa" pelo ministro.

Malafaia reclamou da apreensão de seus cadernos na ação da Polícia Federal deflagrada contra ele no dia 20 de agosto e atribuiu a ação a essa suposta perseguição. "Meus cadernos são minha ferramenta de trabalho. Alexandre de Moraes, você não promove apenas perseguição política. Religiosa também", discursou.

O pastor também reclamou da apreensão do seu passaporte, o que classificou de "intimidação", e da divulgação dos seus diálogos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse que essa divulgação teve o objetivo de prejudicar sua reputação. "De fato, de vez em quando eu falei uns negócios indevidos, eu reconheço. Mas é melhor falar uma coisa indevida do que destruir a democracia brasileira. Aí o que ele (Moraes) faz: ele libera isso, pra denegrir a minha imagem diante da opinião pública brasileira e da opinião pública evangélica", afirmou.