PM de SP usa bombas de efeito moral contra ocupação de prédio abandonado na capital

A Polícia Militar de São Paulo utilizou bombas de efeito moral para desocupar um prédio público abandonado na Liberdade, no centro da cidade, em meio a uma manifestação do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) neste domingo, 7.

A ação foi denunciada nas redes sociais do MLB.

Nas postagens, o movimento afirma que a ocupação foi reprimida pela ação da Tropa de Choque, com uso de bombas e cacetetes. "Alguns militantes foram detidos, várias famílias que ficaram desabrigadas correram com seus filhos no colo", diz o MLB.