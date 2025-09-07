Texto de anistia será contra sanção penal, eleitoral, cível e administrativa, afirma Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se dirigiu neste domingo, 7, diretamente aos presidentes da Câmara e do Senado - Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) - e afirmou que "não existe meia anistia" e que a oposição "não vai admitir" uma anistia que não atenda o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Anistia não é sobre pessoas, é sobre fatos. Não dá para anistiar a Débora do Batom sem anistiar Bolsonaro", alegou, durante ato em Copacabana nesta manhã.

A fala de Flávio foi marcada por recados a Motta e Alcolumbre, a começar pelo argumento de que não haveria uma "anistia criminal sem a eleitoral". "Não deixem que o nosso Legislativo seja mais uma vez pisado e humilhado por Moraes", disse Flávio em uma mensagem à cúpula do Congresso.

"Não cedam à pressão covarde de Moraes, porque vocês tem que entrar para a história como aqueles que pacificaram o País, que ouviram a voz das ruas e como aqueles que respeitam a Constituição e não são capachos de ministro nenhum do Supremo Tribunal Federal", completou.