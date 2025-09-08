Aeroporto de Guarulhos passa a usar scanner e detector de explosivos

A operação dos aparelhos ocorrerá de forma gradual. As equipes de segurança do aeroporto passam por treinamento com acompanhamento presencial de agentes da TSA e de profissionais da Anac. A promessa é de que os equipamentos agilizem as fiscalizações - já que apontam para o local exato do corpo onde está o item irregular - e proporcionem maior segurança por serem mais assertivos para detectar os objetos proibidos. Além disso, são apresentados como menos invasivos, por prescindirem de toques físicos, e mais inclusivos, uma vez que permitem uma inspeção mais rápida e confortável de pessoas com mobilidade reduzida ou com equipamentos implantados pelo corpo.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do Brasil, é o segundo da América do Sul a contar com esse novo sistema. O primeiro foi o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. Lá, a nova tecnologia é operada desde janeiro. Segundo Wesley Ramos Corrêa, gerente de segurança de Viracopos, os aparelhos instalados em Guarulhos "são idênticos" aos de Campinas, e se diferem apenas pelo fabricante.

COMO SÃO OS APARELHOS. O sistema de escaneamento corporal faz a coleta dos dados por meio da leitura dos reflexos de ondas milimétricas na pele. Esse equipamento detecta todos os objetos, e não só metal, como nas triagens convencionais dos pórticos detectores de metal. Além disso, a inspeção é mais ágil, com tempo de digitalização de 1,5 segundo, o que permite o processamento de 200 a 300 pessoas por hora. Por ser mais sensível, a máquina exige ainda que passageiros separem alguns pertences antes da vistoria.

Já o raio X de visão dupla é utilizado para a inspeção das bagagens que vão no avião. A tecnologia é capaz de mostrar o conteúdo em alta qualidade e de detectar explosivos, armas, drogas e outros objetos escondidos em itens dentro de bolsas, malas e mochilas. Além de serem em alta definição, as imagens apresentam uma discriminação dos materiais por código de cores, o que ajuda os operadores a identificar visualmente ameaças e itens de interesse, incluindo armas e drogas.

O detector de explosivos é capaz de acusar a presença de traços muito pequenos - em partes por trilhão, no caso de vapores, e em nanogramas, no caso de partículas explosivas. O aparelho foi projetado para identificar resíduos de explosivos em superfícies, que podem ser roupas, pacotes, computadores e mãos, entre outros objetos.

RESULTADO EM CAMPINAS. No Aeroporto de Viracopos, os equipamentos completaram sete meses de operação no último dia 24. Por lá, foram instalados três scanners corporais, cinco máquinas de raio X de visão dupla e seis detectores de traço explosivo.