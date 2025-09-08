Alvo de ação na Favela do Moinho é irmã de traficante e se apresentava como líder comunitária

Alessandra se apresentava como líder comunitária e presidente da Associação de moradores da Favela do Moinho. Ela foi presa na manhã desta segunda-feira, 8.

São cumpridos dez mandados de prisão preventiva e outros 21 de busca e apreensão, especialmente na região da Favela do Moinho.

Além de Alessandra, também foram presos Jorge de Santana, suspeito de armazenar drogas no seu estabelecimento dentro da favela, Yasmin Moja (filha de Alessandra), José Carlos da Silva, que seria substituto de Leonardo após a prisão dele, Leandra Maria, Paulo Rogério e Cláudio Celestino.

A reportagem tenta localizar as defesas de todos os alvos. Rodrigo Benetti, advogado de Leonardo Moja, afirma que ainda não recebeu a notificação das prisões relacionadas ao suspeito. A defesa diz que vai provar a inocência de Leonardo.

"Todos que estão sendo presos trabalham para o Léo do Moinho que, mesmo da cadeia, ainda controla o tráfico e as extorsões a moradores, através de seus irmãos", diz Lincoln Gakiya, promotor do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo do MP e que investiga o PCC há mais de vinte anos.

Segundo o MP, a operação desta manhã é desdobramento da deflagrada no dia 6 de agosto de 2024 com o objetivo de desarticular ações do crime organizado na Cracolândia.