Ciclone no Sul do País traz chuva e ventos de até 70 km/h

A formação de um novo ciclone perto da costa da região Sul do Brasil nesta segunda-feira, 8, e a chegada de uma frente fria, associada ao fenômeno, ampliam a instabilidade climática sobre o Rio Grande do Sul, que deve registrar temporais e fortes ventos ao menos até terça-feira, 9, de acordo com alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

"O risco de temporal e chuva mais volumosa é alto, sobretudo no oeste e sul do estado e a semana começa com risco alto de temporal na Grande Porto Alegre, região central e no litoral do Estado.

Nos três Estados do Sul do País também incide um alerta amarelo do Inmet para o risco de tempestade. O mesmo aviso também atinge o Mato Grosso do Sul, que fica na região Centro-Oeste do Brasil.