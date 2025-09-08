Com Lula e Motta, mas sem o STF, desfile tem grito de 'sem anistia'

Em uma rede social, o presidente da Câmara postou um vídeo em que defendeu "equilíbrio" como forma de garantir independência ao País. "Hoje, num Brasil tão dividido, qual é o verdadeiro grito de independência que a gente precisa dar? A verdadeira independência é ter equilíbrio", disse o deputado.

Lula chegou minutos antes do início oficial do desfile. Ao final, o presidente foi até as arquibancadas destinadas ao público em geral, onde abraçou integrantes do Núcleo Estadual de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba).

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou, inicialmente, que 35 mil pessoas acompanharam o desfile na Esplanada neste domingo. No início da tarde, o número foi revisado para 80 mil.

O presidente Lula anunciou o início do desfile por volta das 9h30. Nas arquibancadas montadas para o evento, foram distribuídos bonés com os dizeres "Brasil Soberano", um dos três temas da solenidade, que também destacava a "COP-30" - a ser realizada em Belém, em novembro - e o "Brasil do Futuro".

Também parte dos populares usava camisas da Seleção Brasileira. Em pronunciamento anteontem sobre o 7 de setembro Lula procurou retomar essa questão da soberania, em claro contraponto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém".

SP. Ainda na manhã de domingo, 7, em São Paulo, a parada militar anual reuniu integrantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana. Os portões do Sambódromo foram abertos às 8h e o desfile teve início às 9h, com entrada gratuita (até o limite de 30 mil pessoas). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) participaram do ato. Mas não houve declarações - o governador optou por se manifestar à tarde em evento na Paulista.