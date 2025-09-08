Assine UOL
Cotidiano

Quem são os 7 presos em operação contra o tráfico de drogas na favela do Moinho

São Paulo
Vista aérea da favela do Moinho, no centro de São Paulo
Vista aérea da favela do Moinho, no centro de São Paulo Imagem: TV Globo/8.set.2025-Reprodução

Ao menos sete pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira, 8, em uma operação conjunta entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizada com o objetivo de prender chefes de tráfico de drogas na Favela do Moinho, no centro de São Paulo. A operação visa cumprir 10 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão.

Segundo o MP-SP, a operação desta manhã é desdobramento da deflagrada no dia 6 de agosto de 2024 com o objetivo de desarticular ações do crime organizado na Cracolândia.

Veja quem foram as pessoas detidas, até o momento:

  • Alessandra Moja
  • José Carlos Silva
  • Jorge de Santana
  • Yasmin Moja
  • Leandra Maria
  • Paulo Rogério
  • Cláudio Celestino

Ainda de acordo com o MP-SP, o alvo principal é Alessandra Moja, que se apresentava como líder comunitária e é irmã do traficante Leonardo Moja, conhecido como Leo do Moinho. Ele chefiava o tráfico no local e foi preso no ano passado.

Além dela, José Carlos Silva, que teria sido escolhido como substituto de Leonardo na liderança, e Jorge de Santana, proprietário de um bar e responsável por armazenar drogas e armas. A reportagem tenta localizar as defesas de todos os alvos.

Ainda de acordo com o MP-SP, na continuidade das investigações, descobriu-se que a liderança presa da Favela do Moinho continuava a emitir ordens criminosas de dentro do presídio, com a finalidade de intimidar funcionários do Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), na tentativa de impedir que as famílias residentes aceitassem indenização pelas suas moradias sob o falso pretexto de resistência da comunidade local.

Desdobramento de operação do ano passado

A ação desta segunda-feira é um desdobramento da operação Salus et Dignitas, deflagrada em 6 de agosto de 2024 com o objetivo de desarticular ações do crime organizado na região do centro de São Paulo denominada como Cracolândia.

"A operação teve como resultado a quase total eliminação das cenas abertas de uso de drogas na região, já que o tráfico de drogas era, segundo o levantamento feito por um ano, apenas uma das vertentes dos crimes cometidos em um ambiente transformado em um verdadeiro 'ecossistema para o cometimento de ilícitos', cujas ordens centrais partiam do Primeiro Comando da Capital (PCC) no interior da comunidade conhecida como "Favela do Moinho", disse o MP-SP.

