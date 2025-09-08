Fundos reduzem apostas na alta da soja na semana até 2 de setembro

São Paulo, 8 - Fundos de investimento reduziram suas apostas na alta da soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 2 de setembro. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida comprada desses participantes caiu 40,37%, de 19.145 para 11.416 para lotes.No período, os fundos diminuíram suas apostas na queda dos preços do milho. A posição líquida vendida caiu 14,19%, passando de 110.935 para 95.197 lotes. Já no trigo, o saldo vendido aumentou 0,50%, de 82.859 para 83.276 lotes.