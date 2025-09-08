Irmã de Leo do Moinho é 'síndica' de QG do tráfico e extorquiu moradores reassentados, diz MP

Alessandra teria diferentes papéis na organização liderada por Leo do Moinho, de acordo com o Ministério Público. Ela atuaria, por exemplo, como uma espécie de síndica dos prédios construídos pelo irmão na favela, que serviam para a moradia de traficantes e armazenamento de drogas.

"Constitui o local onde se observa maior resistência do tráfico em relação à presença das autoridades públicas", descreve a investigação.

Também seria a administradora do ferro-velho Moinho, que teria sido usado para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Mensagens obtidas no inquérito mostram que ela prestava contas regularmente a Leo do Moinho sobre a contabilidade do negócio. O ferro-velho está registrado em nome de outro irmão, Jefferson Francisco Moja Teixeira, que já foi denunciado no caso.

"Em dada ocasião, Alessandra também comunicou a Leonardo Moja problemas com a Polícia Civil por conta do fornecimento de energia elétrica no ferro-velho e chegou a enviar ao irmão foto da viatura ao ser questionada por ele sobre a delegacia envolvida", aponta o MP na representação que levou Alessandra à prisão.

A Operação Salus et Dignitas revelou como o PCC montou uma rede de galpões de reciclagem e ferros-velhos para receptar objetos furtados e roubados no centro, especialmente fios de cobre. Leo Moinho foi preso na operação. O esquema funcionou com a exploração clandestina da mão de obra de moradores da Cracolândia. Segundo a investigação, eles trabalhavam em condições degradantes e eram pagos com bebidas e drogas.

Antes de ser preso, Leo Moinho era o responsável pelo tráfico de drogas na Favela do Moinho e pelo controle da "disciplina" na comunidade. O Ministério Público afirma que ele era comunicado em tempo real sobre tudo o que acontecia na região. Foi Alessandra quem alertou o irmão sobre a deflagração da Operação Salus et Dignitas, no dia 6 de agosto de 2024. "Operação. Agora", escreveu ela no WhatsApp. A mensagem foi recuperada na investigação.