Lula tem 35,8% e Tarcísio, 17,1%, no 1º turno de 2026, diz pesquisa CNT/MDA

Nesse cenário, foram 12,4% dos entrevistados que disseram votar branco ou nulo, e 5,3% ainda estão indecisos.

A pesquisa também testou o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no lugar do governador paulista. Com essa configuração, Lula ganha com vantagem maior: o presidente tem 37,1% das intenções de voto, enquanto Eduardo aparece com 14,6%.

Eduardo mora nos Estados Unidos e é indiciado por interferir no curso do processo penal que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por golpe de Estado. O deputado já afirmou que tem medo de ser preso se retornar ao Brasil e sugeriu concorrer à Presidência do Brasil "virtualmente".

Na sequência, os mesmos nomes configuram a ordem, com porcentuais levemente distintos: Ciro com 12,3%, Ratinho com 10,9% e Caiado com 4,5%. Brancos e nulos são 11,8% e indecisos, 4,6%.

A pesquisa também testou o nome de Bolsonaro, que está inelegível por decisões da Justiça Eleitoral. Réu por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) e na semana final do julgamento, Bolsonaro também perderia de Lula. O petista é preferência de 36,2% dos entrevistados, contra 29,7% para o ex-presidente.

No levantamento anterior, de junho, Lula aparecia com 31% e Bolsonaro, com 32%.