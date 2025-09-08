Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais em todo o mundo, aponta OMS

Porém ainda há muito a ser feito. Segundo os relatórios, o gasto médio dos governos com saúde mental permanece em apenas 2% dos orçamentos de saúde, sem mudanças desde 2017. Enquanto países de alta renda gastam até US$ 65 por pessoa, os de baixa renda gastam apenas US$ 0,04. Globalmente, há em média 13 profissionais de saúde mental para cada 100 mil pessoas, mas os países de baixa e média renda enfrentam escassez crítica de trabalhadores na área.

Os países avançaram no fortalecimento de políticas e planejamentos em saúde mental, atualizando diretrizes e ampliando o apoio psicossocial em emergências, mas esse progresso, de acordo com a OMS, ainda não se refletiu em reformas legais. Poucos aprovaram legislações baseadas em direitos, e apenas 45% possuem leis em conformidade com padrões internacionais de direitos humanos.

Menos de 10% dos países concluíram a transição para modelos de cuidado comunitário, enquanto a maioria permanece nos estágios iniciais. O atendimento segue concentrado em hospitais psiquiátricos, com quase metade das internações ocorrendo de forma involuntária e mais de 20% ultrapassando um ano de duração.

Além disso, a falta de dados limita o monitoramento: apenas 22 países forneceram informações suficientes para estimar a cobertura em casos de psicose. Em países de baixa renda, menos de 10% das pessoas afetadas recebem cuidados, contra mais de 50% nos países ricos.

Diante desse cenário, a organização faz um apelo para que governos e parceiros internacionais ampliem com urgência os esforços de transformação dos sistemas de saúde mental. Entre as prioridades destacadas estão:

- Garantir financiamento equitativo para os serviços de saúde mental;