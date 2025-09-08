O que se sabe sobre morte de professor universitário após ser baleado no bairro do Ipiranga

Quando os policiais militares chegaram, os suspeitos já tinham fugido. Os agentes viram que a vítima tinha sido baleada e a levaram para o Hospital São Camilo. O professor chegou a ser atendido, mas não resistiu à gravidade do ferimento.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a investigação do crime está a cargo do Departamento de Investigações Criminais (Deic) e foi colocada sob sigilo. A reportagem apurou que pelo menos um dos suspeitos já foi identificado e está sendo procurado. A dupla é suspeita de outros assaltos na região.

O corpo do docente foi velado no sábado, 6, na Funerária Cerimonial Pacaembu e sepultado no Cemitério do Araçá, na capital paulista. Familiares, colegas, alunos e ex-alunos prestaram homenagens ao educador. Ele lecionava havia 27 anos na USCS e há 12 na Faculdade de Tecnologia (Fatec) de São Caetano do Sul.

Em notas, as instituições lamentaram a morte do docente e se solidarizaram com a família. O Centro Paula Souza, ao qual a Fatec é vinculada, emitiu nota destacando a "trajetória de dedicação e compromisso com o ensino" do educador.

Furtos e roubos na região

A região do Ipiranga é crítica para furtos e roubos, como mostram dados estatísticos da Segurança Pública. Embora tenha havido redução de 6,57% nos registros este ano em relação ao ano passado, foram 1.679 roubos até agosto deste ano na região, média de 7 ocorrências por dia. Os furtos caíram 2,74%, mas somam 3.898 este ano - média diária de 16,2 casos.