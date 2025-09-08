Oficial da PM agenciava esquema de criptoativos e tinha lista de propina

Na primeira fase do esquema, segundo a PF, os doleiros criam ou adquirem empresas de fachada para receber recursos em reais, mediante depósitos ou transferências dos clientes interessados na evasão de divisas. Na fase seguinte, esses valores seriam direcionados a pessoas jurídicas ou físicas que fazem os contratos de câmbio sob a modalidade de aquisição de mercadoria no exterior por meio de criptoativos, como o USDT. Com o USDT na mão, ocorre a quarta fase. Nela, diz a PF, os doleiros dão contrapartidas aos clientes, no Brasil ou no exterior. Os USDT são transferidos para os endereços indicados pelos clientes sem que haja controle estatal ou tributação.

A PF interceptou diálogos entre Cangerana e Tao Li. O primeiro foi em 30 de março de 2021, quando agendam um encontro às 9h30. No mesmo dia, por volta das 15h, Li envia uma planilha ao capitão, que traz custo de criação e manutenção de empresas usadas no esquema. Havia nela uma lista de propinas. "Chama atenção a contabilização dos custos mensais da manutenção dos CNPJs em que Tao Li prevê pagamentos para 'laranjas', 'gerente de banco' e 'polícia'", afirmou o delegado Guilherme Alves Siqueira, responsável pelas investigações.

Para a "polícia", estavam reservados por mês "2 mil" - não se sabe se são mil ou milhões -, 3 mil para gerente de banco e 2 mil para laranja. "Fica evidente que os envolvidos estruturam o negócio sob bases ilícitas, mantendo contas bancárias de empresas inexistentes, em nome de interpostas pessoas, cujas movimentações milionárias dependem do pagamento de propina a gerentes de bancos e policiais", diz a PF.

Li reclamou ainda com Cangerana sobre a dificuldade de criar empresas de prateleira, pois era preciso pagar as contas das companhias por, pelo menos, seis meses, pois elas não podiam "morrer muito rápido". "Nós temos um custo para arrumar empresa, arrumar escritório."

SUBORNO DE GERENTES. Cangerana ainda intermediou contatos de Li com bancos, segundo a PF, para obter facilidades em contratos de câmbio que seriam fechados por meio da Swapfy, empresa de fachada do grupo. Li fez então pagamento para o capitão, que disse ao empresário que podia ajudá-lo a abrir conta num grande banco e que o gerente cobrava suborno para a manutenção da conta com "grande limite de movimentação". "Cobra 5 mil para abrir e 5 mil/mês... Consegue movimentar 2mm/dia... ou mais", afirmou o capitão.

Conforme documentos que a PF apreendeu, ambos deram andamento à abertura de contas em nome de laranjas. Li pediu a Cangerana que abrisse duas contas num banco e afirmou que ia mandar os documentos, como o comprovante de residência de um "sócio". "Ele é só laranja (...) mesmo, não tem nada", disse o empresário em mensagem ao oficial. Pouco depois, os diálogos entre os dois registram a abertura de mais duas contas no mesmo banco e duas em outro banco do País. Todas com limite diário de R$ 2 milhões.