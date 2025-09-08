Paulistanos ligam falta de tempo a deslocamentos

Para 78% da população paulistana, os deslocamentos pela cidade são os fatores que mais contribuem para a falta de tempo no cotidiano. O índice supera de longe a demora no transporte público (49%), as filas em serviços (44%) e os cuidados domésticos (31%) como outras razões para a sensação de falta de tempo.

Os dados fazem parte de um levantamento exclusivo feito pelo Instituto Locomotiva, com apoio da Uber, na cidade de São Paulo. A pesquisa ouviu 1,5 mil pessoas, entre elas 400 moradores de favelas, no período de maio a junho. A margem de erro para a amostra da população geral é de 3 pontos porcentuais.

A pesquisa, intitulada Valorização do Tempo em São Paulo: Angústias e Demandas da População, mostra que o tempo livre é tão relevante quanto a renda mensal: 60% dos entrevistados concordam com a frase "Eu preferiria ter uma hora livre a mais por dia a uma renda 10% maior". E o estudo mostra que entre as pessoas de 30 a 49 anos o porcentual de concordância com a afirmação chega a 65%.