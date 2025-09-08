Pernas humanas e pé são encontrados pela polícia em Porto Alegre

Nesta segunda-feira, 8, a polícia confirmou que a vítima do esquartejador é uma manicure de 65 anos que residia na zona norte de Porto Alegre e trabalhava fazendo unhas em salões de beleza. Identificada como Brasília Costa, ela era natural de Arroio Grande, na região sul do estado, e teria sido atraída pelo publicitário por meio de redes sociais.

O dorso dela foi encontrado dentro de uma mala, no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre. O homem que deixou a mala no terminal, no dia 20 de agosto, apesar de usar disfarces, foi identificado a partir das imagens de câmeras instaladas no local.

Outras partes do corpo foram espalhadas pela cidade pelo suspeito do crime. No domingo, pescadores encontraram uma parte da perna e um pé na região da orla de Porto Alegre. No dia anterior, uma perna foi encontrada na areia da orla de Ipanema, na zona sul da capital.

Antes, em 13 de agosto, tinham sido achadas partes dos membros da vítima em dois sacos de lixo deixados em uma rua da zona leste de Porto Alegre. A perícia confirmou que o material genético desses fragmentos é compatível com o dorso que estava na mala deixada na rodoviária.

Até a manhã desta segunda-feira, 8, a cabeça da vítima, que também foi removida, não tinha sido achada.

Para o delegado Mário Souza, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito retalhou o corpo e espalhou as partes para dificultar o trabalho da polícia.