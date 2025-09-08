Por que semana do clima de Nova York será importante para a COP-30

Faltando dois meses para o início da COP-30, o Brasil enfrenta ainda duas agendas climáticas de suma importância antes da reunião em Belém: a semana do clima de Nova York, em setembro, e a pré-COP-30, em outubro, em Brasília.

A semana do clima de Nova York vai acontecer daqui a duas semanas na sequência da Assembleia Geral da ONU. "E ela acontece com um ponto de atenção muito especial que é o fator (Donald) Trump. Primeiro porque ela acontece praticamente em território inimigo (uma vez que o presidente americano se declarou inimigo das questões climáticas) e muitos países não sabem sequer se poderão participar ou serão impedidos de entrar nos EUA. Em segundo lugar, o Brasil vive um momento tenso com os EUA por conta do tarifaço e Lula estará lá não só para a semana do clima, como também para abrir a Assembleia Geral da ONU, como é a tradição", lembrou o secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, em sua coluna semanal na Rádio Eldorado.

Astrini lembrou ainda que alguns Estados americanos estão processando o governo de Donald Trump por cancelar projetos de energia renovável sem nenhuma justificativa e com prejuízos econômicos. "É bom ver que existe alguma reação contra essa loucura ambiental que se instalou na Casa Branca; estamos vendo alguma resistência contra essa insanidade."