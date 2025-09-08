SP volta a ter elevação de temperaturas a partir desta segunda-feira

A cidade de São Paulo volta a registrar elevação de temperaturas a partir desta segunda-feira, 8, quando a máxima prevista é de 28ºC, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A umidade do ar deve ficar em torno de 45% e não há expectativa para chuva.

Conforme a Meteoblue, a máxima sobe ainda mais na terça-feira, 9, chegando aos 30ºC, antes de voltar a cair na quarta-feira, 10, em razão da passagem rápida de uma frente fria de fraca atividade e bem afastada sobre o oceano.

"No decorrer da terça-feira não se descarta a ocorrência de rajadas de vento acima dos 60km/h, mesmo sem previsão de chuva, em decorrência da aproximação dessa frente fria pelo oceano na quarta-feira", indica o CGE.