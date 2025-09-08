Tegram movimenta em agosto 1,75 milhão de t de soja e milho

São Paulo, 8 - O Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), no porto de Itaqui, em São Luís (MA), movimentou em agosto 1,75 milhão de toneladas de soja e milho. No acumulado do ano, 148 navios foram carregados com 10 milhões de toneladas de grãos, sendo 9,23 milhões de toneladas de soja e 644,61 mil toneladas de milho, informou o Consórcio Tegram-Itaqui, formado pelas empresas Terminal Corredor Norte (TCN), Bunge, Corredor Logística e Infraestrutura (CLI) e ALZ Grãos (Amaggi, Louis Dreyfus Company e Zen-Noh Grain Terminais Portuários). Nesse ano, o terminal espera repetir o mesmo volume recorde movimentado em 2023, quando embarcou mais de 15 milhões de toneladas de grãos.