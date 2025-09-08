Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 35,3%, afirma Sabesp

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 7 e 8 de setembro. O volume total caiu de 35,5% (690,62 hectômetros cúbicos) para 35,3% (686,94 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual. Na comparação semanal, houve uma queda de 1,6 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em oito de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 8,4% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 33% para 32,8%, com uma diminuição em hm3 de 324,29 para 322,21. O Alto Tietê reduziu de 28,2% para 28%, com a capacidade passando de 157,84 hm3 para 156,95 hm3.