Bolsonaristas e lulistas discutem em sessão da CPMI do INSS

Deputados apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro brigaram e trocaram provocações em sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta segunda-feira, 8, durante oitiva do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi.

A confusão começou após Lupi se recusar a responder perguntas do deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS). Governistas reclamaram, enquanto oposicionistas pediram para petistas calarem a boca, iniciando a confusão.

"Bolsonaro vai ser preso na sexta-feira, babaca", disse o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) ao líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). "Respeita o Bolsonaro", respondeu o parlamentar do PL.