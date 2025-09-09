Colheita da 2ª safra de milho atinge 96% da área no PR, diz Deral

São Paulo, 9 - A colheita de milho segunda safra 2024/25 no Paraná alcançava na segunda-feira, 8 de setembro, 96% da área cultivada, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab). "No geral, a produtividade ficou dentro ou acima das expectativas iniciais", informou o Deral, que destacou irregularidade em algumas lavouras, em decorrência das geadas, do plantio tardio e da irregularidade climática. As lavouras ainda a colher estão em maturação - 44% em boas condições, 33% em condição média e 23%, ruim. Em relação ao plantio da safra de verão 2025/26, o Deral mostra que produtores aproveitaram a umidade recente do solo para iniciar a semeadura. "Em alguns núcleos, uma área considerável já está implantada, e em outros o plantio segue à espera de chuvas mais consistentes", disse. Do milho, 24% da área prevista foi semeada.Sobre a colheita da safra de trigo 2025, o Deral aponta que o cereal foi retirado de 12% da área semeada e que 83% das lavouras têm condição boa, 12% média e 5% ruim. "O trigo apresenta grande diversidade de estágios, entre frutificação, maturação e início de colheita", relatou o Deral. Segundo o órgão, regiões atingidas por geadas indicam produtividades muito baixas, mas as demais lavouras mantêm bom potencial produtivo e devem compensar as perdas localizadas.