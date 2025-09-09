Como funcionava a central de logística de celulares roubados na Barra Funda; dois são presos

Como funcionava a central de logística de celulares roubados

O esquema funcionava em um imóvel na Barra Funda, zona oeste da cidade de São Paulo.

"Os envolvidos realizavam a ocultação e triagem dos equipamentos subtraídos para posterior distribuição. Eles não tinham contato direto com os autores dos ataques. O material chegava por meio de entregas por aplicativo", disse o Deic.

Conforme a polícia, a ofensiva tem como objetivo combater o roubo, furto e receptação de aparelhos celulares. "Os levantamentos identificaram uma importante central de triagem desse tipo de produto. As informações identificaram um possível endereço onde aconteceria a operação", afirmou.

A equipe cumpriu três mandados de busca e apreensão em três unidades habitacionais na Rua Lopes de Oliveira, na Barra Funda.

Segundo a investigação, os policiais localizaram 70 celulares no apartamento 54. "Os envolvidos estavam em outras duas unidades, mas possuíam as chaves para a unidade onde a maioria dos aparelhos estavam. Cada um deles tinha dois aparelhos em seu poder", acrescentou o Deic.