Corpo de mulher é encontrado enterrado dentro de uma casa no ABC um mês após desaparecimento

O corpo de uma mulher de 34 anos, desaparecida desde o dia 8 de agosto, foi encontrado enterrado dentro de uma casa em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo) na segunda-feira, 8.

Identificada como Aline Cristina de Lira, a vítima foi vista pela última vez antes de sair para se encontrar com um homem, que está foragido. A identidade dele não foi revelada. A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) afirma que a Polícia Civil investiga o caso.

O imóvel onde o corpo foi encontrado fica na Rua Pedro Setti, ponto de encontro do casal. Os investigadores foram até o local em cumprimento a um mandado de busca e apreensão concedido pela Justiça.