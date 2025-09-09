Descarrilamento na Linha Amarela: imagens mostram momento em que composição se solta

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o último vagão de um trem da Linha 4 - Amarela do Metrô se soltou. O descarrilamento ocorreu na manhã desta terça-feira, 9, entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi.

Segundo a ViaQuatro, às 15h30 a linha ainda seguia com a circulação interrompida. "Os clientes que utilizam esse trecho serão atendidos pelo sistema PAESE - de Vila Sônia a São Paulo Morumbi - e também pelos ônibus da ViaQuatro, que estão, excepcionalmente hoje, saindo de São Paulo- Morumbi para Taboão da Serra e vice-versa."

"O restante da linha em ambos sentidos segue em condições normais. As causas do descarrilamento ainda estão sendo apuradas. A prioridade das equipes de manutenção, neste momento, é a total retomada da operação nos trilhos. A ViaQuatro lamenta os transtornos aos seus clientes."